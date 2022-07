Teadlaste sõnul võib populaarne toit mälu parandada

Puhas kakao on väga toitev ja võimas antioksüdantide allikas — viimased on ained, mis võivad vabade radikaalide põhjustatud rakukahjustusi ära hoida või aeglustada. Vabad radikaalid on ebastabiilsed ja väga reaktiivsed molekulid, mida keha toodab reageerides keskkonnastressile, ja need on seotud vananemise ja haigustega. Lisaks on leitud, et kakao aitab reguleerida vererõhku ja takistab kognitiivsete funktsioonide, näiteks mälu ja õppimisvõime, halvenemist.