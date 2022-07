Uuringust ilmnes, millest sõltub paljuski ülekaal

Londoni Ülikooli kolledži teadlased kasutasid oma töös MRC Riikliku tervise- ja arenguküsitluse andmeid 1946. aastal sündinud 5362 inimese kohta nende teise ja 69. eluaasta vahel. Ilmnes, et nii keskkonna kui ka geenide olulisuse mõju inimese tõenäosusele rasvuda võivad tema elu jooksul muutuda.

Täpsemalt selgus, et lapseeas oli geneetika ja ülekaalulisuse vahel õrn seos, mis muutus inimese vananedes ehk teisemeast 69. eluaastani tugevamaks. Ilmnes ka, et kehvema sotsiaalmajandusliku taustaga inimestel oli kehakaal alates teismeeast eakaaslastest kõrgem.

Mida vanemaks inimesed said, seda enam neil kaaluerinevusi esines, kuid neid ei saanud selgitada enam ainult geenide ega päritoluga. Geenidest sõltus ainult kümme ja ühiskondlikust taustast ainult neli protsenti kaaluerinevusest. See tähendab, et kumbki neist tegureist ei ennusta inimese kaalu kuigi hästi ja uurima peaks muidki mõjureid.