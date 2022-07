Millal tuleks teha teine tõhustusdoos?

Riskirühma kuuluvad kõik üle 60-aastased inimesed ning üle 12-aastased, kellel on mõne kroonilise haiguse tõttu suurem risk põdeda Covid-19 haigust raskelt. Teise tõhustusdoosi võiksid inimesed teha kuue kuu möödumisel viimasest doosist või haiguse põdemisest.

Juhul kui nakatumise kasvutrend püsib madal ja haiglakoormus ei hakka märkimisväärselt kasvama, soovitab komisjon võimaldada teist tõhustusdoosi Covid-19 riskirühmadele aktiivselt alates augusti teisest poolest. Esimesel võimalusel peaksid teise tõhustusdoosi tegema kõik hooldekodude elanikud, sealsed töötajad ja tervishoiutöötajad, kes puutuvad kokku patsientidega, ning ka inimesed, kes ei ole vaktsineerimiskuuriga veel alustanud või teinud esimest tõhustusdoosi.

Alates 18. juulist on kõigil soovijatel võimalik endale teiseks tõhustusdoosiks aega broneerida digiregistratuuris, kui viimasest doosist või Covid-19 põdemisest on möödas vähemalt kuus kuud. Kuigi ekspertkomisjon on andnud soovituse, et neljanda doosi võiksid teha eeskätt riskirühma kuuluvad inimesed, saavad soovi korral ennast vaktsineerida ja selleks digiregistratuuris aega broneerida ka kõik riskirühma mittekuuluvad inimesed.

Ühtlasi on võimalus minna neljandat doosi saama ka oma valitud vaktsineerimiskabinetti, kus on võimalik ennast vaktsineerida nii ette registreerides kui ka ilma eelnevalt registreerimata. Kõikide avatud vaktsineerimiskabinettide registreerimise ja lahtiolekuaegade kohta igas maakonnas, samuti vaktsineerimisega seotud küsimuste korral on informatsiooni võimalik leida aadressil www.vaktsineeri.ee.

Osaliselt vaktsineerivad hetkel inimesi ka perearstid ning selleks peaks võtma ühendust oma perearstikeskuse registratuuriga. Liikumispuudega inimestel on võimalik vaktsiinisüst saada kodus ja vaktsineerimist viivad sel juhul läbi koduõed. Kodus vaktsineerimise soovist peaks inimene teadma andma oma perearstile või Tervisekassa klienditeeninduse telefonil +372 669 6630.

Võimalik on ennast vaktsineerida ka valitud apteekides üle Eesti. Apteegid, kus on ennast võimalik koroonaviiruse vastu vaktsineerida, on leitavad aadressil www.vaktsineeriapteegis.ee ning infot on võimalik küsida ka Tervisekassa klienditeenindusest.