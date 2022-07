Arst annab nõu, mida teha päikesepõletuse korral

Ekslikult arvatakse, et pilvise ilmaga päikesekaitsekreemi kasutama ei pea ja et kõrge päikesekaitsefaktoriga kreemi kasutades päevitust ei teki. «Päevitus tekib igal juhul, sest sajaprotsendise kaitsega päikesekaitsekreemi ei ole olemas, kuid päikesekaitsekreemi korrektselt kasutades õnnestub vältida päikesepõletust, vähendada olulisel määral naha fotovananemist ja nahavähi riski,» rääkis Aben.

Nahahaiguste arsti sõnul ei arvestata tihtipeale päikesekiirguse intensiivsust, mis on kõige kõrgem kella 10-14 vahel. «Igal ajal, kui teie vari on teist lühem, tuleks päikese käes viibimisest hoiduda. Parim kaitse liigse UV-kiirguse eest on riided, peakate ja UV-filtriga päikeseprillid. Katmata kehaosadel tuleks kasutada päikesekaitsekreemi — kaitset vajab igaüks, sõltumata vanusest, soost ja nahatüübist.»

Meeles tasub pidada, et sarnaselt toiduainetele on ka kehahooldustoodetel säilivusajad, mille möödumisel toode ei pruugi enam nii efektiivne olla. «Päikesekaitsekreemi tuleks kasutada avatud kehaosadele igapäevaselt, mitte ainult suvel - korrektse kasutamise korral saab toode kindlasti otsa juba mõne kuuga. Päikesekaitsekreemi säilivusaeg on tavaliselt markeeritud tootele ja kehtivusaja ületanud toodet kasutada ei tohi. Tavapäraselt on säilivusaeg kuni kolm aastat – värvuse, lõhna ja konsistentsi muutused võivad viidata kreemi kasutuskõlbmatusele, eriti kui kreemi on säilitatud ebasobivates tingimustes, näiteks temperatuuril üle 25 kraadi.»