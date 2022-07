Digiretseptiga saab nüüd ravimeid osta ka Portugalis

Vastava võimekuse piiriüleseks ravimiretseptide info jagamiseks lõi Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK). Lisaks Portugalile saavad Eesti inimesed retseptiravimeid osta ka Horvaatias ja Soomes ning ka nende riikide kodanikud Eestis. TEHIKu tervisetalituse juhi Tõnis Jaaguse sõnul olid Soome ja Eesti esimesed riigid Euroopas, kes mõlemas riigis toimiva teenuse avasid ning tänaseks võib öelda, et tegemist on tõelise edulooga.

«Kui paljud teised Euroopa riigid alles töötava tehnilise võimekuse loomise nimel, siis meil on olemas hästi toimiv teenus, mis inimeste elu lihtsamaks muudab,» selgitas Jaagus, et vajalike retseptiravimite ostmiseks ei pea eestlased ja soomlased enam selleks tagasi koduriiki sõitma. «Alates 2020. aasta suvest on Soomes eestlaste poolt digiretseptiga ravimeid ostetud ligi 6200 korda ja 2019. aastal Eestis avanenud võimalust soomlastel siin oma retseptiravimeid osta on kasutatud koguni 17 200 korda.»