Teadlased tuvastasid uued ahvirõugete sümptomid

Viirust leidub ka spermaproovides

Chloe Orkin, Londoni Queen Mary ülikooli HIV-meditsiini professor ja koostööprojekti SHARE direktor, ütles Medical Xpressis: «Viirused ei tunne piire ja ahvirõugete nakatumist on nüüdseks kirjeldatud 70 riigis ja enam kui 13 000 inimesel. See tõeliselt globaalne haigusjuhtude kogum on võimaldanud 16 riigi arstidel jagada oma laialdast kliinilist kogemust ja palju kliinilisi fotosid, et aidata teisi arste kohtades, kus on vähem haigusjuhte. Oleme näidanud, et praeguseid rahvusvahelisi haigusjuhtude määratlusi tuleb laiendada, et lisada sümptomid, mida need praegu ei hõlma, näiteks haavandid suus, päraku limaskestal ja üksikud haavandid. Need konkreetsed sümptomid võivad olla rasked ja on viinud haiglaravini, mistõttu on oluline panna diagnoos. Haigusjuhu definitsiooni laiendamine aitab arstidel nakkust kergemini ära tunda.

Võttes arvesse ülemaailmseid piiranguid vaktsiinide ja viirusevastaste ravimite tarnimisel selle krooniliselt alarahastatud ja tähelepanuta jäetud troopilise infektsiooni vastu, on ennetamine endiselt peamine vahend inimese ahvirõugete nakkuse ülemaailmse leviku piiramisel.»

«Oluline on rõhutada, et ahvirõuged ei ole sugulisel teel leviv nakkus selle traditsioonilises tähenduses. Selle võib saada mis tahes lähedase füüsilise kontakti kaudu. Meie töö näitab siiski, et enamik ülekandeid on seni olnud seotud seksuaalse aktiivsusega – peamiselt, kuid mitte ainult, meestega seksivate meeste seas. See uuring suurendab meie arusaama leviku viisidest ja rühmadest, kus see levib, mis aitab kiiresti tuvastada uusi juhtumeid ja võimaldab meil pakkuda ennetusstrateegiaid, näiteks vaktsiine, suurema riskiga inimestele,» lisas dr John Thornhill, Queen Mary ülikooli seksuaaltervise ja HIV-i konsultant ning vanemlektor.

«Tuvastasime ahvirõugeid põdevatel inimestel uusi kliinilisi ilminguid. Kuigi ootasime erinevaid nahaprobleeme ja lööbeid, avastasime, et ühel inimesel kümnest oli üks nahakahjustus suguelundite piirkonnas ning 15 protsendil rektaalne valu. Need erinevad haiguse ilmingud näitavad, et ahvirõugete infektsioonid võivad jääda märkamata või neid võib kergesti segi ajada tavaliste sugulisel teel levivate infektsioonidega, nagu süüfilis või herpes. Seetõttu soovitame praeguseid haigusjuhtude määratlusi laiendada,» nentis Thornhill.