USA teatas esimesest lastehalvatuse juhtumist kümne aasta jooksul

New Yorgi osariigi tervishoiuosakonna teatel oli Manhattanist 48 kilomeetrit põhja pool asuvas Rocklandi maakonnas elanud inimesel haiguse test positiivne. See näitas, et nakatunud isikul oli polioviiruse tüvi, mis pärineb suukaudsest poliomüeliidi vaktsiinist, mida pole USA-s alates 2000. aastast manustatud.

USA ja paljud teised riigid lõpetasid suukaudse vaktsiini kasutamise, kuna süst sisaldab elusaid, kuid nõrgestatud polioviiruseid, mis võivad vaktsineeritud inimeste väljaheitest edasi levida. Harvadel juhtudel võib selline nõrgestatud viirus põhjustada haigust inimesel, kes ei ole täielikult vaktsineeritud. Selle ohu tõttu manustatakse USA-s nüüd ainult «inaktiveeritud» poliomüeliidi vaktsiine ja lastehalvatuse täielikuks likvideerimiseks peavad kõik riigid lõpuks suukaudsete vaktsiinide kasutamise lõpetama.

Kuna New Yorgi elaniku test oli suukaudsest vaktsiinist saadud polioviiruse suhtes positiivne, viitab see sellele, et viirus võis pärineda väljaspool USA-d.

«Tuginedes sellele, mida me selle juhtumi ja poliomüeliidi kohta üldiselt teame, soovitab tervishoiuministeerium tungivalt, et vaktsineerimata isikud saaksid võimalikult kiiresti vaktsineerida või tugevdada ravimiameti poolt heaks kiidetud poliomüeliidi vaktsiini,» ütles osariigi tervishoiuvolinik dr Mary T. Bassett avalduses.

«Polüomüeliidi vaktsiin on ohutu ja tõhus, kaitstes selle potentsiaalselt nõrgestava haiguse eest ning see on olnud osa kohustuslikest rutiinsetest laste vaktsineerimistest, mida soovitavad tervishoiuametnikud ja rahvatervise agentuurid üleriigiliselt,» ütles Bassett.