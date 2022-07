WHO võib kuulutada ahvirõuged ülemaailmseks tervisehädaolukorraks

WHO teatas reedel, et organisatsiooni juht Tedros Adhanom Ghebreyesus peab laupäeval kell 13.00 GMT (kell 16 Eesti aja järgi) virtuaalse pressikonverentsi.

23. juunil kogunes WHO erakorraline ekspertkomisjon, et otsustada, kas ahvirõuged on nn rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealane hädaolukord (PHEIC). See on WHO kõrgeim hoiatustase.