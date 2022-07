Valge Maja arst: Bideni koroonasümptomid jätkavad taandumist

Arsti sõnul on Bidenil kurguvalu, nohu, köha ja lihasevalud, kuid need on juba «vähem muret tekitavad».

Presidendi pulss, vererõhk ja temperatuur on endiselt täiesti normi piires ning kopsud on puhtad, lisas ta.

Arst märkis, et analüüsitulemused näitasid, et Biden on suure tõenäosusega nakatunud koroonaviiruse omikrontüve alamvariandiga BA.5, mis on praegu tekitamas Ühendriikides uut koroonalainet.