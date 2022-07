Millised on levinumad suvised tervisemured ja kuhu nende lahendamiseks pöörduda?

«Sagedasemad uuringud, millele patsiente saadame, on klamüüdia-, gonorröa- ja HIV-test. Laboratoorselt kinnitatud suguhaiguste puhul saab ravi alustada juba kaugvastuvõtul,» selgitab dr Liikane.

Suvel tuleb ette sedagi, et päev enne välisreisile minekut meenub, et unustati arstilt paluda vajalikku retseptipikendust. Juhtub ka, et jäädakse vahetult enne reisi algust haigeks ning murtakse pead, kuidas perearstiga võimalikult kiiresti ühendust võtta, et saada reisikindlustuse jaoks haigestumise tõendit.

Kuhu murega pöörduda?

Üldjuhul on kõige mõistlikum pöörduda esimesena oma perearsti või -õe poole. Aga mis siis, kui perearst või -õde puhkab, tema asendajal on kiire või pole muul põhjusel võimalik perearstikeskusega ühendust saada? Kui tegu pole traumaga või äkki tekkinud ägeda haigusega, siis ei soovita arst erakorralise meditsiini osakonda pöörduda. «Sellisel juhul on mitmeid erinevaid valikuid. Esiteks saab nõu küsida perearsti nõuandeliinilt 1220,» soovitab arst, kuid lisab, et kõneliini miinuseks on see, et kahjuks pole võimalik arstile muret tegevat probleemi alati näidata (näiteks nahalöövet).

Leidub ka platvorme, mille kaudu on võimalik valitud tervishoiuasutustes töötavate arstide juurde broneerida tasulise videokonsultatsiooni aega.