Mida peaks teadma ahvirõugete ravist?

Vanderbilti ülikooli meditsiinikooli meditsiiniprofessor dr William Schaffner ütles väljaandele, et ahvirõugetega inimesed võivad ise paraneda, kuna viirus on iseenesest taanduv.

«Enamasti kulgeb haigus kergelt, sümptomid võivad olla ebameeldivad ja paranemine võib võtta aega, kuid oluline on see, et paranemine on võimalik,» lisas ta.