Apteeker soovitab: kuidas leevendada põletust?

Pantenooli kasutamine erinevate põletuste esmaabis on üks levinumaid eksimusi. Pantenool tekitab nahale kiletaolise kihi, mis ei lase kuumusel põletuse kohast väljuda. Samamoodi ei sobi jahutamiseks jää, jäine vesi, hapukoor või mõni teine sarnane rasvaine. Jälgida tuleb ka seda, et kui põletushaav on mustjas, tihke ja valutu, on tegemist sügava põletusega ja haige vajab pärast esmaabi andmist kindlasti haiglaravi.

Arstilt tuleks abi paluda siis, kui põletushaav on tekkinud lapsel või vanuril. Arsti poole peab pöörduma ka juhul, kui põletus on laiaulatuslik või ei olda kindel põletuspinna sügavuses. Kiire ja õige esmaabi on igasuguse põletuse juures määrava tähtsusega – mida pikemaks venib aeg esmaabi andmisel, seda suuremad on hilisemad komplikatsioonid ja seda pikem on ravi.