Saa teada, milliseid ravimeid hangib Eesti ahvirõugete vastu võitlemiseks

Terviseameti meediasuhete spetsialist Kirsi Pruudel selgitab, et Eesti hangib ahvirõugete ravimit keskselt läbi Euroopa komisjoni HERA töörühma (DG Health Emergency Preparedness and Response Authority) koostöös Läti ja Leeduga. «Terviseamet hangib 72 doosi Tecovirimat, mida jagatakse Läti ja Leeduga. Ravimit kasutatakse vaid väga raskete juhtumite puhul, mida esineb väga harva. Seetõttu on tellitud kogus ka väike,» märgib ta ja lisab, et ahvirõugete vaktsiini hangitakse sarnastel põhimõtetel keskselt HERA kaudu ja seda vaid Eesti tarbeks. Tellitud on 1400 doosi Jynneos vaktsiini, mille on tootnud Bavarian Nordic A/S.