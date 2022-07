Müüt või tõde: kas aspiriin aitab südamehaigusi ennetada?

Siiski tehakse tema sõnul selles valdkonnas pidevalt lisauuringuid, et selgitada välja, milline atsetüülsalitsüülhappe annus on kõige sobilikum ehk võimalikult väheste kõrvaltoimetega, kuid siiski efektiivne.

Väikeses annuses atsetüülsalitsüülhapet kasutataksegi meditsiinis peamiselt trombide tekke pidurdamiseks. «Apteegis näeme, et perearst või kardioloog annab patsiendile suunise iga päev südameaspiriini tarvitada kas siis isheemiatõve, südameinfarkti või ajuinfarkti korral, vahel ka pärast südame pärgarterite operatsioone. Põhiliselt on tegemist patsientidega, kellel on mõni südame-veresoonkonna haigus või kõrge risk nendesse haigestuda,» kirjeldas ta.

Kuidas südame tervist toetada?

Ent kas aspiriini tarvitamine võiks aidata südame-veresoonkonna haigusi ennetada ka nendel, kellel ühtegi kaebust ei ole? Oolbergi hinnangul ei tohiks siiski lihtsalt «igaks juhuks» südameaspiriini võtta, seda eeskätt põhjusel, et ravimil on ka kõrvaltoimed.

Südame tervist võiks aga sellegipoolest toetada, seda enam, et tegemist on organiga, mis töötab ööpäev ringi ehk puhkepausideta. «Ülioluline on tagada südamele hea keskkond. Näiteks võiks iga päev mõõdukalt liikuda või treenida, kuna nii treenime ja toetame ka oma südamelihast tema põhitöö juures, milleks on vere pumpamine vereringesse,» selgitas Oolberg.