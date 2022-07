Kuidas hoida jalgade tervist pikkadel matkadel või reisidel?

Suviseid puhkusi veedame enamasti kas reisides või kodumaal ringi matkates, mis tähendab, et kõndimist on sel ajal palju rohkem kui me tavaliselt harjunud oleme. Kuigi kehaline aktiivsus on igati tervislik, siis võib äkiliselt suurenenud koormus jalgadele ka probleeme tekitada. Millised on levinumad jalaprobleemid ja kuidas neid ennetada, selgitab Südameapteegi proviisor Mariana Džaniašvili.