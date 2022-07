ARVAMUS ⟩ Silja Nellis: Eesti ravimikasutajad vajavad suuremat tuge

See on pikk aeg, mille jooksul vajab inimene rohkem perearsti ning eriarstide aega, uuringuid, raviplaani koostamist, ravimeid ja haiglaravi. See on ajaline ning rahaline kulu nii tervishoiusüsteemile kui inimesele endale. Sellest hoolimata näitavad uuringud, et ligikaudu 40-50 protsenti inimestest ei võta arsti poolt määratud ravimeid korrektselt. Kas patsiendil on tahe ja võimekus võtta ravimeid nii nagu on ette nähtud? Mis täpsemalt takistab?

Sageli ei piisa ühe haiguse raviks vaid ühest ravimist. Polüfarmaatsia ehk mitme ravimi samaaegne tarvitamine ühe patsiendi poolt võib teisalt põhjustada ka ravivigade teket, ravimite koosmõjude esinemist, haiglasse sattumist ning elukvaliteedi langust, kuna seda seostatakse nii füüsilise kui vaimse võimekuse vähenemisega. Eelkõige on sellest ohustatud üle 65-aastased inimesed, kel esineb üldpopulatsioonist olulisel määral enam (23% vs 65%) multimorbiidsust ehk kaks või enam kroonilist haigust. Vanematel inimestel on kõrgem risk kõrvaltoimete tekkeks muutunud ainevahetuse ja aeglustunud ravimite väljutamise tõttu. Tõenäolisemad on ravimite omavahelised koostoimed ning risk eakatele ebasobivate ravimite väljakirjutamiseks. Suurem ravimite hulk tõstab kukkumisriski ja seda peetakse üheks faktoriks puusaluumurdude tekkel, kuna on suurem võimalus, et raviplaanis on segasust, uimasust ja unisust põhjustavaid ravimeid.