Uuring näitab, kas vitamiinid aitavad ennetada kardiovaskulaarhaigusi ja vähki

Ülevaade ei puuduta rasedaid, kellel on näidustatud foolhappe tarvitamine, vältimaks lootel neuraaltoru arengudefekte, ning imikuid ja väikelapsi, kelle skeleti ja hammaskonna normaalseks arenguks on vajalik D-vitamiini tarvitamine.

Multivitamiinide ja toidulisandite tarvitamine on edukas äri, mis järjepidevalt kasvab ja mille jätkuvat kasvu prognoositakse veelgi. 2014. aastal ütles töörühm, et tõendus on ebapiisav, et hinnata multivitamiinide kasusid ja kahjusid südame-veresoonkonnahaiguste (SVH) või vähi ennetuses. Eraldi anti soovitus mitte kasutada beetakaroteeni ja E-vitamiini SVH või vähi ennetuse eesmärgil.