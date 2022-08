Soolepatrull hoiab kõhu tervena

See pilt jäädvustab intraepiteliaalsed T-rakud (sinised täpid) ja kollageeni basaalmembraanis (roheline). See vaade näitab, kuidas rakud ja basaalmembraan on ühendatud. Must ruum ei ole tühi - see on täidetud soolestiku rakkudega, kuid neid ei märgistatud fluorestseeruvate antikehadega, seepärast pole neid ka näha.

Foto: LJI Microscopy Core