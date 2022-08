Alkoholi joomine ei põhjusta ainult tervisehäireid vaid kiirendab ka vananemist

Liigse alkoholi tarvitamise lühiajalised tagajärjed on hästi teada, kuid seni oli vähe teada, kas alkohol mõjutab ka vananemist.

Traditsiooniliselt on selle uurimine keeruline, sest puuduvad usaldusväärsed bioloogilised meetodid vananemise mõõtmiseks. Lisaks ei selgu vaatlusuuringust, kas alkoholi mõju on tegelik põhjus või on seotud muude teguritega (näiteks sotsiaalmajaduslik staatus).