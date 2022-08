Alushariduse pedagoog jagab soovitusi: kuidas muuta lasteaiaga harjumine kergemaks?

Valmistumiseks on variante mitmeid. Võib kaaluda näiteks lapsele hoidja võtmist, et tal tekiks turvatunne ka siis, kui ta on perest eemal. Samuti on hea tekitada lapsele kindel rutiin nii ärkamise kui ka uneaja osas. Võimalusel uurida, millal toimub magamaminek tulevases lasteaias ning proovida kodus lõunauni samale ajale sättida. Avalikud mänguväljakud on head kohad selleks, et last teiste lastega mängima ja tutvuma harjutada (viisakusreeglid, mänguasjade jagamine, füüsiline kontakt jne). Lapsega võib käia lasteaiast mööda ning talle jutustada, millega on tegu ning mainida, et peagi hakkab ka tema seal käima.

Alguses on soovitatav harjutada last lasteaeda vaid paari tunni kaupa. Kui tundub, et sellega enam tõrkeid ei teki, võib proovida jätta last ka lõunaunele. Nii nagu täiskasvanud väsivad reedeks töönädalast ära, teevad seda ka lapsed, sest viibivad lasteaias tihti kauem kui vanemad tööl. Selleks, et ennetada pahurat ja väsinud last nädala lõpuks, tasub võimalusel lapsele teha puhkepäevi või käia lasteaias vahelduva graafikuga (pikemad ja lühemad päevad). Lapse lasteaeda harjutamisel tasub arvestada ka sellega, et lapse tujud on kõikuvad - vahel läheb ta lasteaeda naeratus näol, aga teinekord väga nutuselt. Viimastel puhkudel ei tasu karta last aeda jätta, kuna tihti pärast lapsevanema lahkumist muutub laps koheselt rõõmsaks, sest saab sõpradega mängima või lihtsalt õpetaja tiiva alla. Enamasti on see vaid hetke emotsioon vanema lahkumisel.