Akneravim, millele ennustatakse läbimurdelist edu, veel Euroopasse ei jõua

Akne kimbutab nii teismelisi kui ka täiskasvanuid. Paikselt manustatav ravim klaskoteroon aitab väidetavalt jagu saada nii ebameeldivatest vistrikutest kui ka rasusest nahast, kirjutab Medical Xpress.

«Klaskoterooni puhul on põnev toimemehhanism, mis tegeleb kõigi akne aluseks olevate põhiliste hormonaalsete põhjustega,» rääkis USA dermatoloog John Barbier.

Akne ravi on olnud mitut tüüpi. Üks kasutab antibiootikume aknet põhjustavate bakterite vastu võitlemiseks, teine aga peatab surnud naharakkude kogunemise.

Klaskoteroon muudab rakud vähem vastuvõtlikuks hormoonidele, mis toodavad rasu.

2020. aastal ajakirjas JAMA Dermatology avaldatud uuring näitas, et klaskoteroon oli efektiivne ja sellel ei olnud olulisi kõrvalmõjusid. Uuringust piisas, et veenda USA ametivõime ravi heaks kiitma ning nüüd on seda välja kirjutatud eelmise aasta lõpust.

Prantsuse dermatoloog Emilie Sbidian hoiatas, et uuringus ei võrreldud klaskoterooni olemasolevate ravimeetoditega. Siiski ütles ta, et kreem oli huvitav, sest see võib anda uue võimaluse patsientidele, kes ei soovi teisi ravimeid kasutada.

Siiski ei saa Euroopas elavad inimesed tõenäoliselt seda ravimit veel niipea kätte. Euroopa Ravimiamet ütles AFP-le, et ei ole alustanud ravimi hindamist. Probleem seisneb ettevõtte suuruses. «Väga väikese ettevõttena keskendusime kõigepealt maailma suurimale turule, milleks oli USA,» ütles Cosmo dermatoloogiadivisjoni juht Diana Harbort.

Harbort avaldas, et pole suuri ettevõtteid, kes tunneks huvi akne vastu võidelda. Suured farmaatsiaettevõtted nagu Pfizer, Sanofi ja Novartis ei müü akne jaoks mõeldud ravimeid.