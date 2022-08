Kaheksa müüti elundidoonorlusest

1. müüt: Elundidoonoriks olemine tähendab, et iga kell võidakse nõuda minu elundeid.

Tegelikkus: Eestis on elundidoonoriteks peamiselt inimesed, kellel on diagnoositud ajusurm. Ajusurma korral ei ole inimese peaajus verevarustust ning ajutegevus on täielikult ja tagasipöördumatult lõppenud. Eestis saab eluajal elunditest loovutada enamasti neeru. Elusdoonorilt neeru eemaldamine on lubatud vaid siirdamiseks inimesele, kellega doonoril on geneetiline või emotsionaalne side.

2. müüt: Kui arstid saavad teada, et olen täitnud tahteavalduse, siis nad loobuvad minu ravimisest.

Tegelikkus: Arsti ülimaks kohustuseks on tema patsiendi elu ja tervis ning mitte ühtegi inimest ei jäeta ravita. Ajusurm tuvastatakse alati rangelt protokolli täites ja ajursurma diagnoosi kinnitab vähemalt kaheliikmeline arstide komisjon. Komisjoni ei tohi kuuluda arst, kes on seotud elundite ja/või kudede eemaldamisega või kellel on kohustusi võimalike elundi saajate eest hoolitsemisel. Nii on tagatud surma diagnoosiva komisjoni erapooletus.

Pärast ajusurma tuvastamist on arstidel kohustus kontrollida digiloost, kas inimene oli oma eluajal teinud tahteavalduse elundite surmajärgseks loovutamiseks või sellest keeldunud. Kui allkirjastatud tahteavaldus on olemas, tegutsetakse edasi vastavalt selle sisule. Kui digiloos ametlikku tahteavaldust ei ole, siis on arst kohustatud isiku eluajal tehtud otsuse kohta küsima tema lähedastelt.