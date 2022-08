Lihasööjad, vaadake ette - liiga palju punast liha kasvatab südamehaiguste riski

Kas rohkem liha – eriti punase liha ja töödeldud liha – söömine suurendab südame-veresoonkonna haiguste riski ja kui jah, siis miks? Uuringud näitavad, et loomse päritoluga toiduained tõstavad aterosklerootiliste südame-veresoonkonna haiguste - rahvakeeli veresoonte lubjastumise - riski oluliselt. Kui küllastunud loomsete rasvade mõju on paremini uuritud, siis loomsete valkude võimalike mõjude aluseks olevad mehhanismid on endiselt ebaselged.

Lihatarbimise mõju mõistmine on eriti oluline vanematele täiskasvanutele, sest nemad on südamehaiguste suhtes kõige haavatavamad. Samas võivad just vanemaealised lihavalgu tarbimisest olulist kasu saada, et tasakaalustada vanusega seotud lihasmassi ja -jõu vähenemist.