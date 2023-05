Ekspert selgitab: kuidas mõjub päike aknele?

Kui rasu koguneb karvanääpsu sisse järjepidevalt ja aknet tekitavate bakterite vohamine suureneb, siis karvanääpsu seinad rebenevad ning tekivad põletikud, mis satuvad ümbritsevatesse kudedesse.

Selle tulemusel toimuvad sidekoelised muutused, mis väljenduvad naha peal punaste punnikeste või mädapeadena. «Ravimata jätmisel ja/või vale hooldusrutiini tagajärjel ongi lõpptulemuseks koledad, lillaka alatooniga aknearmid, mis on just tekkinud suvise UV-kiirguse tagajärjel. Kuna põletikuline nahapind on eriti õhuke ja õrn ning päikesekiirgus on läbistanud naha ja kahjustanud nahka nii, ei suuda nahk pigmenti ühtlaselt jaotada, mistõttu tekib põletiku vistriku kohale nii arm kui ka pigmendilaik,» selgitas konsultant.

Väga oluline on aknelist nahka õigesti hooldada

Kuna 80 protsenti naha tervisest sõltub just kodusest nahahooldusest, siis on Talbre sõnul eriti tähtis see ka aknelise nahaseisundi puhul. Kindlasti tuleks nahka pesta nii hommikuti kui õhtuti.

«Hommikune näopesu eemaldab öö jooksul eritunud rasu, higi ja ka voodipesule kogunenud tolmu. Õhtul tuleb kindlasti eemaldada meik ja pesta nägu antibakteriaalse toimega näopesuvahendiga. Pesuvahend peab olema samas õrn, et see nahapinda ei kuivataks ega kahjustaks naha enda nn happevaipa (naha kaitsekiht), mis tõrjub baktereid,» soovitas ta.