Möödunud aastal vajas vigastuse tõttu ravi iga kümnes eestlane

Eesti Haigekassa raviarvete põhjal vajas 2021. aastal vigastuste tõttu ravi ligi 139 500 Eesti elanikku (10,5% elanikest) ehk iga kümnes inimene. Seda on 11 protsenti vähem võrreldes pandeemiaeelse ajaga ning ligi ühe protsendi võrra enam võrreldes 2020. aastaga. Kõige enam registreeriti vigastusjuhte absoluutarvudes 5–14-aastaste laste (ligi 22 700 juhtu) ning 25–34-aastaste (umbes 19 000 juhtu) vanuserühmas.

2021. aastal vajas vigastuste tõttu ravi umbes 37 000 last (kuni 18-aastased) ehk 16 poissi ja 13 tüdrukut saja elaniku kohta. See on kahe protsendi võrra vähem kui aasta varem ja 16 protsenti vähem võrreldes 2019. aastaga. 2021. aastal juhtus alla-aastaste lastega võrreldes varasema aastaga 13 protsenti vähem õnnetusi ehk 2021. aastal vajas vigastuste tõttu arstiabi umbes 850 imikut. Kõige sagedamini oli imikute puhul vigastuse põhjuseks kukkumine (57%), enamjaolt voodilt, sülest või mujalt maapinnast kõrgemalt.