Madal palk seostub kiirema mälukaotusega

Columbia ülikooli uuringus näidati, et püsivalt madal palk on seotud oluliselt kiirema mälukaoga. Madalapalgalisi töökohti on seostatud selliste terviseprobleemidega, nagu depressiivsed häired, rasvumine ja hüpertensioon. Need kõik on ühtlasi kognitiivse vananemise, sh mälukao riskitegurid. Siiski pole väidetavalt üheski varasemas uuringus uuritud konkreetset seost pikki aastaid saadud madala palga ja kognitiivsete võimete vahel vanemas eas. Uuringu tulemused avaldati ajakirjas American Journal of Epidemiology ja neid esitleti ka äsja toimunud Alzheimeri assotsiatsiooni rahvusvahelisel konverentsil. Konverentsil käsitleti tervisealast ebavõrdsust, mis on seotud Alzheimeri tõve ja dementsusega.