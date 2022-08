Uuring, mis avaldati ajakirjas Journal of the American Geriatrics Society, näitab, et rahaline ärakasutamine, petturlikud skeemid ja pettused võivad tõsta inimese vererõhku. Uuring näitas, et pettuse ohvriks langemine oli seotud kõrgenenud vererõhuga meestel, kuid mitte naistel.