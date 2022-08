Kuidas lõunasöögist tingitud väsimusest üle saada?

Tee väike uinak. Paljudel küll seda luksust pole, ent aina enam on hakatud soovitama miniuinakuid selleks, et pärastlõunane väsimus meid pikalt kimbutama ei tuleks. Sealjuures piisab 10-20 rahulikust minutist, et kadunud energia ning keskendumisvõime tagasi tuua. Kui jääd tukkuma aga tunduvalt kauemaks, võid riskida veel suurema unisusega. Seepärast tuleb õppida piirduma väikse turgutava uinakuga.

Söö väiksemaid portsjone. Kuna kopsakas lõunasöök raskendab seedimist, oleks kõige loogilisem soovitus süüa lihtsalt vähem või kergemaid toite. Kindlasti ei tasu lõunasööki vahele jätta, ent ideaalis võiks lõunat süüa piisavalt aeglaselt ja teadlikult, et osata lõpetada siis, kui kõht on peaaegu täis. Kergemalt tasuks võtta ka toiduainetega, mis sisaldavad aminohapet nimega trüptofaan – piim, liha, kala, juust, kaerahelbed, pähklid – ning soodustavad seeläbi uinumist. See ei tähenda küll, et neid kõiki peaks lõunaajal vältima, ent ka suur klaasitäis piima ning raske lihakäntsakas lõunaks pole kuigi hea mõte. Liha ja kala kõrvale sobib näiteks mõni teravili ning värske salat.