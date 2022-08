Vale nahahooldus võib mõjuda atoopilisele dermatiidile rängalt

Pärast pesemist loeb kiirus

Kui sügelus ei anna rahu

Atoopilise dermatiidi üheks ebameeldivaimaks sümptomiks on pidev sügelustunne. Õnneks leidub tõhusaid vahendeid ka selle leevendamiseks. Bioderma Atoderm SOS sprei on mõeldud just ajutise kui ka püsiva sügeluse leevendamiseks ning sobib hästi nii imikutele, lastele kui täiskasvanutele. SOS spreid võib kasutada nii sageli, kui selleks vajadust tuntakse.

Ehkki atoopilise dermatiidi sümptomid valmistavad palju peavalu ja ebamugavustunnet, aitavad korralik nahahügieen, järjepidev rutiin ja õiged teadmiseid sümptomeid leevendada. Kõik see on vajalik, et tunda rõõmu tervest ja ilusast nahast ning elada tavapärast igapäevaelu, ilma et nahamured sellele takistuseks saaks.