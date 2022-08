Dr Claire Howlin Londoni Queen Mary Ülikoolist ja kolleegid Dublini Ülikoolist uurisid muusikakuulamise kasutamist just ägeda valu leevendamiseks. Nad leidsid, et inimesed, kellele jäeti mulje, et neil on kuuldud muusika üle kontroll, kogesid suuremat valuleevendust kui inimesed, kellele sellist muljetki jätta ei püütud.