«Narkootilisi aineid on hakatud järjest rohkem ­tarvitama, eriti viimastel ­aastatel, et ­tulla toime vaimse pinge, stressi ja muude probleemidega,» nendib TAI narkomaania ja nakkus­haiguste ennetamise ­keskuse juht Aljona Kurbatova. Selle asemel et ärevuse või ­kriitilise olukorra puhul minna abi küsima, pöördutakse tema ­sõnul lihtsama käeulatuses oleva lahenduse poole. «Kui psühhiaatri või psühholoogi vastuvõtule peab aega ootama – mis see keskmine siin vahepeal oli, kuus kuud –, siis need võima­lused peavad olema reaalselt kasutatavad,» nendib Kurbatova.