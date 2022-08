Kas hambaid tuleks pesta enne või pärast hommikusööki?

«Suuhooldus võiks koosneda hommikusest ja õhtusest hambapesust. Et pärast hommikusööki on hambaemail happelise keskkonna tõttu nõrgem, võiks hambaid pesta kohe pärast ärkamist. Nii saame hambaemaili kahjustumise tõenäosust vähendada,» rääkis proviisor.

Pärast hambapesu tuleks suud loputada – selleks sobib proviisori sõnul täiesti tavaline leige kraanivesi. «Suuvett võiks kasutada pigem siis, kui selleks on konkreetne vajadus, näiteks suukuivus, põletikulised protsessid, kirurgilised sekkumised või halb hingeõhk,» märkis ta ning lisas, et igapäevaselt kasutatav suuvesi võiks olla pigem alkoholivaba.

Tekkinud mure korral võib alati pöörduda ka apteeki, kus antakse head nõu ning jagatakse asjalikke näpunäiteid. «Näiteks võib pöörduda siis, kui on tekkinud suukuivus, mis on tekkinud vanuse, ravimite kasutamise või keemiaraviga seoses. Sellele saab apteegist leevendust näiteks sobiva hambapasta, niisutava pihusti või suuvee abil,» näitlikustas ta.

Proviisori sõnul on rõõmustav, et nii hambaarstid kui suuhügienistid selgitavad klientidele teatud toodete vajalikkust piisavalt. Tänu sellele on viimasel paaril aastal märgatavalt tõusnud huvi hambavaheharjade vastu. Eelistatuimaks tooteks on pehmete harjastega hambaharjad.