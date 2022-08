JÄRELVAADATAV ⟩ Mis tagab pikema, tervema ja kvaliteetsema elu?

Eri hinnangutel on Eesti tervisesüsteemis aastaks 2035 puudu ligi miljard eurot, kui jätkame senisel kursil. Millised on meie tulevikustsenaariumid, kust leida lisaraha ja kuidas minna üle kulupõhiselt süsteemilt tulemuspõhisele? Kas tööandjad ja erasektor saavad võtta suurema rolli solidaarse tervisesüsteemi raamides ja mis seda takistab? Arutelus osalejad: Kalev Reiljan (Confido tegevjuht, juhatuse esimees), Rain Laane (Eesti Haigekassa juht), Mari Krass (Magnum AS juhatuse liige), Tea Danilov (Arenguseirekeskuse juhataja) Arutelujuht: Kaspar Oja (presidendi majandusnõunik, Eesti Panga ökonomist, Tartu Ülikooli õppejõud) Arutelu korraldaja: Confido Meditsiinikeskus/annika.uudelepp@confido.ee

Eesti tervishoid vajab muutusi. Patsient ja maksumaksja ei saa lubada kasvavat ravivõlga. Mis roll on osapooltel tuleviku tervishoiu ja ravi korralduses, kes annab abi ja palju see patsiendile maksab? Eesti on tervishoiureformiga alustanud, ümber kujundatakse kogu sektor. Riigi ja erasektori vahendid ja oskusteave tuleb dubleerimata mõistlikult ära kasutada. Arutleme jätkusuutliku tervishoiumudeli üle.

Arutelus osalejad: Maarjo Mändmaa (sotsiaalministeeriumi kantsler), Siim Espenberg (Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse juhataja), Kadri Tammepuu (Eesti Patsientide liidu juht, ajakirjanik), Tõnis Allik (Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu juht, Medicumi juhatuse liige)

Arutelujuht: Randel Länts (ettevõtja, RMK nõukogu esimees)

Arutelu korraldaja: Magnum AS