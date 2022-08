Mürgised marjad või seened võivad põhjustada raskeid tervisekahjustusi

Seenetoksiinid on kemikaalid, mida toodetakse ja säilitatakse seene viljakehas. Ehkki neid võib sisalduda väikeses koguses, võib nende tugevus tekitada eluohtlikke sümptomeid juba väikeste koguste allaneelamisel.

Mitmete seene-, taime- ja ravimimürgistuste korral on abi aktiivsöest. Varu koju, suvilasse, reisile minnes piisav kogus aktiivsöetablette.

Ehkki aktiivsüsi on oluline esmaabi vahend ravimitest ja loodusmürkidest (seened, mõned taimed ja marjad) tingitud õnnetuste korral, on oluline enne aktiivsöe sissevõtmist pidada nõu mürgistusspetsialistiga.

Marjade söömisest tingitud mürgistuskõnede hulgas on Mürgistusteabekeskuse sõnul esirinnas need, kus mures lapsevanem küsib nõu seoses lapse poolt metsas või aia nurgas ära söödud punase marjaga. Punaste marjade valik on suur – söömiseks sobivad punased sõstrad, kuid nendega aetakse tihtipeale segamini järgmiste taimede punased mürgimarjad: