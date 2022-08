Moderna loob vaktsiini HI-viiruse vastu

USA uuringus leiti, et vaktsiin on ohutu ja kutsus esile immuunvastuse 97 protsendil uuringus osalenud tervetest täiskasvanutest. Mais algasid uuringud Aafrikas ja selle eesmärk oli korrata USA uuringu tulemusi Aafrika elanikkonnaga. Uuringus nimega «AIDS Vaccine Initiative (IAVI) G003» osaleb 18 tervet ja HIV-negatiivset täiskasvanut, kes saavad kaks annust eOD-GT8 60mer mRNA-d, mis sisaldab osa viiruse järjestusest, kuid ei saa infektsiooni põhjustada.

Osalejaid jälgitakse kuue kuu jooksul, et teha kindlaks, kas vaktsiin on ohutu, samal ajal kui nende immuunvastust uuritakse üksikasjalikult molekulaarsel tasemel, et kinnitada, kas sihitud vastus on saavutatud, kirjutab Interesting Engineering.