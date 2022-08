USA kardab võimalikku lastehalvatustõve puhangut

Alates esimese juhtumi avastamisest on eksperdid leidnud täiendavaid tõendeid ka Rocklandi ja Orange'i maakonna reoveeproovides. Kolm reoveeproovi osutusid positiivseks poliomüeliidi suhtes, samas kui viimasest leiti neli proovi, mis olid geneetiliselt seotud esimese juhtumiga, teatas New Yorgi tervishoiuamet.

Leid kinnitab, et lastehalvatuse viirus on kohalikes kogukondades levimas. Tasub teada, et mõnedel polioviirusesse nakatunud inimestel tekivad vaid kerged gripilaadsed sümptomid, mitte halvatus.

«Varasemate lastehalvatuse puhangute põhjal peaksid newyorklased teadma, et iga paralüütilise poliomüeliidi juhtumi puhul võib nakatuda veel sadu teisi inimesi,» ütles osariigi tervishoiuvolinik dr Mary T. Bassett.

Bassett lisas, et seoses viimase leiuga reoveest, käsitleb osakond üksikut lastehalvatuse juhtumit vaid jäämäe tipuna, mille leviku potentsiaal on palju suurem.

Eksperdid kutsuvad üles lastehalvatuse vastu vaktsineerima. Tervishoiuametnikud ütlesid, et New Yorgi elanikud, kes elavad, töötavad, käivad koolis või sageli Rocklandi maakonnas, peaksid kasutama ettevaatusabinõusid, sest neil on kõige suurem kokkupuuteoht.

«Murettekitav on see, et lastehalvatus on haigus, mis on suures osas vaktsineerimisega likvideeritud, aga nüüd levib see meie kogukonnas. Kutsun kõiki vaktsineerimata Orange'i maakonna elanikke vaktsineerima,» ütles Orange'i maakonna tervishoiuvolinik dr Irina Gelman.