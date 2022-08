Teadlased leidsid seose põletiku leevendamise ja levinud vitamiini vahel

Põletik on üks paranemisprotsessi oluline osa. Kuid kui see püsib, võib see kaasa aidata paljude keeruliste haiguste, sealhulgas II tüüpi diabeedi, südamehaiguste ja autoimmuunhaiguste tekkele.

Nüüd näitavad Lõuna-Austraalia ülikooli maailma esimesed geneetilised uuringud otsest seost madala D-vitamiini taseme ja kõrge põletikutaseme vahel, pakkudes olulist biomarkerit, et tuvastada inimesi, kellel on suurem risk või raskusastmega kroonilised haigused, millel on põletikuline komponent.

Uuringus uuriti 294 970 Ühendkuningriigi biopangas osaleja geneetilisi andmeid, kasutades Mendeli randomiseerimist, et näidata seost D-vitamiini ja C-reaktiivse valgu taseme vahel, mis on põletiku näitaja.

«D-vitamiini suurendamine puudulikkusega inimestel võib vähendada kroonilist põletikku, aidates neil vältida mitmeid seotud haigusi,» ütles uuringu juht UniSA dr Ang Zhou.

Ajakirjas International Journal of Epidemiology avaldatud uuring tõstatab ka võimaluse, et piisava D-vitamiini kontsentratsiooni omamine võib leevendada rasvumisest tulenevaid tüsistusi ja vähendada põletikulise komponendiga krooniliste haiguste riski või raskusastet.

Vanemteadur ja UniSA Austraalia täppistervise keskuse direktor, ütleb, et need tulemused on olulised ja annavad selgituse mõnele D-vitamiiniga seotud seostele.