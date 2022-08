Aneemia, diabeet ja kilpnäärme alatalitus võivad avalduda just sellise sümptomiga

Inimeste külmataluvus on erinev ning mõnel on ilma mingi haiguse või seisundita kätel ja jalgadel sageli külm, kuid kui käed on pidevalt külmad ning sellega kaasnevad mingid muud sümptomid, võib tegemist olla mõne muu terviseprobleemiga.

Kõige levinum põhjus, miks inimesel käed ja jalalabad külmetavad, on kehv või ebapiisav vereringe. Külmas keskkonnas on vereringe jäsemetesse vähenenud, kuid kui inimesel on lisaks veel kehv verevarustus, võib külmatunne olla veelgi häirivam. Kehva verevarustuse peamised põhjused on istuv eluviis, vähene füüsiline aktiivsus ja suitsetamine. Ka kõrge kolesterool võib veresoonkonna ummistuste tõttu vereringet takistada.