Keharasva tekkes mängib olulist rolli üllatav tegur

Teine uuring, mis avaldati 8. augustil USA teaduste akadeemia ajakirjas , näitas, et ööpäevase rütmiga seotud valk CEBPA tõstis päevase puhkeperioodi ajal rasvarakkude tootmist reguleeriva valgu PPARG hulka. «Otsus saada rasvarakuks sünnib kiiresti nelja tunni jooksul. See on nagu lüliti,» ütles mõlema uuringu vanemautor dr Mary Teruel, biokeemia dotsent Medical Xpressis. «See juhtub ainult teatud kellaajal. Paljud jõud töötavad terve ainevahetuse vastu, kui keha ei tööta ööpäevases rütmi kohaselt,» selgitas Teruel.