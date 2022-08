Kliinikum avas vaktsineerimise infotelefoni

Kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder ütles, et esimesel nädalal on helistamise võimalust kasutatud erinevate küsimuste tõttu. «Inimeste infovajadus on erinev, näiteks tavapärased küsimused dooside intervallide, tõhustusdooside vaktsiini tüübi, vaktsineerimise broneerimise ja asukohtade kohta. Aga ka küsimused kodus vaktsineerimise võimaluste, kõrvaltoimete ning võimaliku uue Covid-19 vaktsiini kohta,» kirjeldas Teder. Ta lisas, et lisaks Covid-19 vaktsineerimisega seotud teemadele on tekkinud küsimusi ka teiste haiguste vastu vaktsineerimise võimaluste kohta.