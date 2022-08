Suitsetamisest loobumine ja sobiva vaktsiini leidmine – proviisor oskab nõu anda paljude küsimuste korral

Tartu Ülikooli viienda kursuse proviisoriõppe tudeng Gerda Nelis ütles, et tihti pöörduvad patsiendid enne arstile minekut just apteeki saamaks esmast nõu. «Arste ei taheta tülitada või on järjekorrad pikad. Sageli on apteekri nõu ka piisav ja saadakse abi. Iseravimise võimalused ja käsimüügiravimite arsenal on tegelikult päris lai ning apteegist võib nõu saada igasuguste tervisemurede korral.»

Seega on proviisoritudengi sõnul tegelikult apteekrid arstidele väga vajalik käepikendus. «Arstid määravad ravi, kuid tihti just apteekrid on need, kes selgitavad patsiendile, kuidas ravimit kasutama peab ja annavad muidki ravimialaseid soovitusi. See omakorda parandab ravimite kasutamist ja tulemusi,» lausus Gerda Nelis. Samuti annavad proviisorid ja farmatseudid muud ravimialast nõu – kuidas kasutada käsimüügiravimid, abivahendid, ortoose, meditsiiniseadmed ja muud apteegikaupa. Lisaks valmistavad nad ka ise ravimeid, näiteks lastele sobivate toimeaine annustega pulbreid

Küll aga ei tea paljud inimesed, et apteekrid saavad inimesi abistada veel teistegi murede korral. Apteekrid osalevad ka paljudes terviseedendusprojektides. «Näiteks hetkel osalevad apteegid projektis, kus apteeker saab arvutis teavituse, et inimene on kutsutud osalema sõeluuringus. Apteeker saab küsida ja uurida, kas inimene on juba käinud või talle seda meelde tuletada ning anda infot sõeluuringute olulisuse kohta,» selgitas Gerda Nelis.