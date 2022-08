Kõhuvalu põhjuseks võib olla viirusnakkus, aga ka stress

Ravimite kõrvaltoimena tekkinud kõhuprobleemid on väga sagedased, aga õnneks enamasti suheldakse sel juhul arstiga ja leitakse kiirelt lahendus. Tihti ei ole ravi muutmine võimalik ja tuleb katsetada meetodeid, mis leevendaks kõhuvalu või -ärritust terve ravikuuri vältel. Antibiootikumide tarvitamisest põhjustatud kõhuhädade vältimiseks kasutatakse probiootikume, mis hoiavad soolestiku mikrofloorat toimivana. Eriti head on lisaks probiootikumidele ka prebiootikume sisaldavad preparaadid, mis loovad heade bakterite kasvuks sobiva keskkonna. Oluline on meeles pidada, et antibiootikumi ja probiootikumi manustamise vahe peab olema vähemalt 2-3 tundi. Tugevatoimelistest valuvaigistitest põhjustatud maoärritust saab leevendada magu kaitsvate kapslite või tablettidega, nendeks on kas omeprosooli, pantoprasooli või esomeprasooli sisaldavad preparaadid. Kõiki neid toimeaineid leiab käsimüügist, aga kaasuvate haiguste või pikaajalise tarvitamisvajaduse korral tasub konsulteerida perearstiga, kes saab väljastada nendele ravimitele ka retsepti.

Menstruatsioonist põhjustatud kõhuvalu korral on lubatud lisaks spasme leevendavale No-Spa tabletile tarvitada valuvaigisteid. Levinumad valuvaigistite toimeained on paratsetamool, ibuprofeen ja deksketoprofeen. Valuvaigistite võtmise kogus ja sagedus on preparaatidel erinev − need võiks enne kasutamist apteekriga läbi arutada, et vältida liigset manustamist. Kergematel juhtudel võib abi olla krambivastase toime poolest tuntud magneesiumi preparaatidest. Premenstruaalse sündroomi leevendamiseks võib proovida mungapipra viljade ekstrakti sisaldavaid toidulisandeid.

Peale söömist tekkinud raskustunnet või valu kõhus saab leevendada seedeensüüme sisaldavate preparaatidega. Kui probleem on korduv, tasub kaaluda, kas võib esineda toidutalumatust või -allergiat. Kord aastas, eriti peale jaanipäeva või jõule, mil tarbitakse tavalisest enam rasvast toitu ja alkoholi, võib mõelda organismi puhastavatele või maksatalitlust toetavatele toidulisanditele.

Äkiline ja tugev kõhuvalu võib olla märk tõsisemast tervisehädast