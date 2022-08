VIDEOLUGU ⟩ Haruldane haigus muutis naise välimuse vanuri sarnaseks

Kuigi alguses öeldi emale ja tütrele, et diagnoos on lipodüstroofia, selgus pärast Texase ülikooli Southwesterni meditsiinikeskuse külastamist, et tegemist on haigusseisundi veel haruldasem vorm Cutis Laxa.

Häire tõttu hakkab kudede all olev rasv lahustuma, muutes naha kortsuliseks. Zara kannatas ka kiusamise käes, sest teda kutsuti lõdva naha tõttu vanaemaks ja ahviks.

Lisaks ilmsetele sümptomitele võib Cutis Laxa põhjustada tõsiseid terviseprobleeme, mis mõjutavad kopse, südant ja artereid.

16-aastaselt läks Zara Ameerikasse iluoperatsioonile, et lõtvunud nahk näos pingule tõmmata. Oma uue näo üle üliõnnelik Zara oli täis enesekindlust, sest lõpuks nägi ta välja nagu tavaline noor naine.

Kuid neli aastat pärast operatsiooni on Zara lõtvunud nahk tasapisi taastunud, lisaks rebis perekondlik tüli teda ja ta ema ajutiselt lahku.«Mu näonahk on tagasi langenud, eriti siis kui ma naeratan. See on kohutav ja paneb mind vanana tundma, aga ma olen 20 ja tahaksin lõbutseda nagu teised,» rääkis Zara.

Pärast seda kui Zara tervis hakkas halvenema, leidis ta julguse, et võtta ühendust dr Zsolt Urbaniga, kes on seda seisundit uurinud. Video vahendusel rääkis arst talle, et Cutis Laxa võib põhjustada südame ülesütlemise. Arsti soovitusel pöördus Zara kardioloogi juurde, kus selgus, et olukord pole üldse nii lootusetu, kirjutab Mail Online.