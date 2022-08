Põhja-Korea liidri õde süüdistas viiruspuhangus Lõuna-Koread

Põhja-Korea võimud on varem öelnud, et koroonapuhangu põhjustasid isoleeritud riigis lõunapiiri lähedal asuvad «võõrad asjad», millega viidati ilmselt Lõuna-Korea aktivistide poolt üle piiri lennutatud õhupallidele. Nendega saadetakse juba aastaid üle piiri näiteks propagandalendlehti ja vahel ka USA dollareid.

Kim Yo-jong süüdistas neid tegevusi riigi koroonapuhangus ja tema hinnangul on tegemist «inimsusevastase kuriteoga».

Naine ütles, et paljud riigid ja Maailma terviseorganisatsioon on tunnistanud «nakkushaiguse leviku ohtu saastunud esemetega kokkupuutel».

«On väga murettekitav, et Lõuna-Korea saadab meie riiki lendlehti, raha, lohakaid brošüüre ja muid esemeid,» märkis Kim Yo-jong ja lisas, et Pyongyang kaalub sellise tegevuse jätkumisel jõulist kättemaksu.

Riigimeedia on piinliku täpsusega andnud teada ametlikest arvudest seoses nakkus- ja surmajuhtumitega, ravi vajavate patsientide ja tervenenud inimestega. Riigipea Kim on end valitsuse viirustõrjekampaania etteotsa seadnud.

Põhja-Korea meedia viitab juhtumite puhul pigem «palavikuga patsientidele», kui et kasutab koroonaviiruse nimetust. Seda ilmselt testimisvõimekuse puudulikkuse tõttu.

Asjatundjate hinnangul on riigis maailma üks kehvemas seisus tervishoiusüsteeme, haiglad on kehvalt varustatud, olemas on vaid üksikud intensiivraviosakonnad ning puuduvad koroonaviiruse raviks vajalikud rohud ja vaktsiinid.