Kahe lihtsa aine segu parandab raskestiravitavaid haavu

"Hoolimata haavaravi ja toetava ravi olulistest edusammudest on haavainfektsioonid endiselt tõsine probleem, eriti suurte põletuste korral," ütles Texase Tehnikaülikooli terviseteaduste keskuse doktorant Jonathan Kopel, kes on ka uuringu autor. "Meie uuring on esimene, mis hindab süstemaatiliselt ainult betadiini kasutamist võrreldes betadiini ja kolloidhõbeda geeli kombinatsiooni kasutamisega, et kõrvaldada bakterid ja (nende tekitatud) biokilede kasv."

Suured haavad, sealhulgas suuremad põletushaavad, on ohustatud mikroobide invasioonist ja nende poolt tekitatud biokilede ehk vastupidavate limajate mikroobikolooniate tekkest. Infitseeritud ja biokilega haava paranemine on raskendatud. Kuigi paikset betadiini ehk joodpovidooni kasutatakse laialdaselt haavainfektsioonide ravis ja ennetamisel, kuna sellel on eriti lai antimikroobse toime spekter, on paljud uuringud näidanud, et see on mõne bakteri suhtes ebaefektiivne. Mikroobidevastased sidemeid, sealhulgas hõbedat sisaldavaid sidemeid, on pikka aega kasutatud haavainfektsioonide ravi ja ennetamise toetamiseks ning need näivad pakkuvat erinevat mikroobide tapmismehhanismi kui betadiin.