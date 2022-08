Omikroni jõudsalt leviv variant BA.5 tekitab tõsisemat haigust kui BA.2

Varasemast on teada, et BA.5 alavariant on rohkem immuunsust vältiv kui omikroni varasemad alavariandid, samuti kasutab see rakkudesse sisenemiseks rohkem seriinprotreaas TMPRSS2, mis annab alavariandile parema võime alumistes hingamisteedes paljunemiseks, kirjutab Rospu.

Elektroonilise terviseandmebaasi ja SARS-CoV-2 laboriandmete põhjal korraldati uuring ajaperioodi kohta, mil omikroni BA.2 alavariant oli asendumas BA.5 alavariandiga.

Selle aasta 25. aprillist 10. juunini koguti 27 702 SARS-CoV-2 suhtes positiivset analüüsi, nendest 55,5 protsenti klassifitseeriti kui BA.2 ja ülejäänud BA.5.

BA.5 variandiga nakatunutel oli tõhustusdoosiga vaktsineerimine seotud 77 protsendi võrra väiksema hospitaliseerimise ja 88 protsendi võrra väiksema surmariskiga. BA.2 variandi puhul olid need näitajad paremad, tõhustusdoos andis 93 protsendise kaitse hospitaliseerimise ja 94 protsendise kaitse surma eest.

Kuigi BA.2 eest on kaitse tugevam kui BA.5 puhul, pakuvad tõhustusdoosid märkimisväärset kaitset Covid-19 hospitaliseerimiste ja surmade eest.

Varasem põdemine kaitses BA.5 nakkuse eest halvemini kui BA.2 nakkuse eest.

Töö tulemused langevad kokku Taanis ja Lõuna-Aafrika Vabariigis korraldatud uuringute tulemustega. Ka päriselus on näha, kuidas kõrge vaktsineerimisega hõlmatusega Portugalis tõi omikroni BA.5 laine kaasa Covid-19 hospitaliseerimiste ja surmade laine.

Omikron BA.5 on muutunud üle maailma domineerivaks koroonatüveks.