Teadlased avastasid antikeha, mis hävitab kõik koroonatüved

SARS-CoV-2 on muteerunud ja seetõttu on pandeemia varajases staadiumis töötanud terapeutilised antikehad muutunud vähem tõhusaks. Uuemad tüved, eriti omikron, on välja töötanud viise, kuidas vältida vaktsineerimisega tekkinud antikehi.

«Loodame, et see antikeha osutub patsientidel SARS-CoV-2 neutraliseerimisel sama tõhusaks, kui on seni osutunud eelkliinilistes uuringutes,» ütleb uurimistööd juhtinud dr Frederick Alt Bostoni lastehaiglast.

Teadurid toetusid eelnevale teadustööle, mida labor on kasutanud laialdaselt neutraliseerivate HIV-antikehade otsimiseks. Seegi on ​​viirus, mis sageli muteerub. Laborihiirtele on sisuliselt sisse «ehitatud» inimese immuunsüsteem ja mudel jäljendab katse-eksituse protsessi, mida meie immuunsüsteem kasutab üha tõhusamate antikehade loomiseks.

Teadlased sisestasid kõigepealt hiirtesse kaks inimese geenisegmenti, pannes nende B-rakud kiiresti tootma mitmekesist inimeste antikehade repertuaari. Seejärel viisid nad hiired kokku SARS-CoV-2 piikvalguga, mis pärineb viiruse algsest Wuhan-Hu-1 tüvest. Vastuseks tootsid hiired üheksat sorti ehk erinevasse «perekonda» kuuluvaid inimantikehi, mis seostusid piikvalguga.

Seejärel kontrollisid teadlased antikehade tõhusust. Üheksast rühmast kolmes olid antikehad algse Wuhan-Hu-1 viiruse tugevad neutralisaatorid. Eelkõige näitasid SP1-77 antikeha ja teised selle «antikehaperekonna» liikmed väga laia aktiivsust, neutraliseerides alfa-, beeta-, gamma-, delta- ja kõik varasemad ja praegused omikroni tüved.

SP1-77 takistab viiruse välismembraani sulandumist sihtraku membraaniga. See nurjab viimase vajaliku sammu, mis avab nakkusele ukse.

Need funktsioonid võivad anda teavet uute SARS-CoV-2 vaktsiinide kavandamiseks. «SP1-77 seob piikvalku kohas, mis pole seni üheski SARS-CoV-2 variandis muteerunud, neutraliseerides laialt praegused variandid uudse mehhanismi abil,» ütleb dr Tomas Kirchhausen.

Uuring avaldati ajakirjas Science Immunology.