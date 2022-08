5 põhjust, miks süüa hapendatud toite iga päev

Hapendamise maailm on mitmekesine

Moetoiduks on saamas poelettidel juba üpris laialt saadaval olev hapendatud koreapärane hiinakapsasalat kimtši. Tagasi hakkab tulema ka soov katsetada esivanemate tavapärast toidusäilitamise viisi ehk hapendamist.

Kodus on võimalik hapendada peaaegu kõike, mis aias kasvab: kurke (kõige tuntum ja lihtsam alustamiseks), tomateid, suvikõrvitsaid, porgandeid ja peete. Kuid mitte ainult. Ise on võimalik hapendada lisaks tavapärastele kurkidele ka seeni või teha kasvõi juba mainitud moetoitu kimtšit!

Niisiis, kui sõna hapendamine kõlab millegi väga keerulisena, siis tegelikult on see lihtne ja igati väärt katsetamist. Mida hapendatud toidud meile anda võivad?

Meile tuntud bakteritest enamus ei põhjusta haigusi, vaid vastupidi, nad toetavad oma elutegevusega inimese organismi normaalset toimimist. Just hapendatud ehk fermenteeritud toidud suurendavad soolestiku mikrobioota mitmekesisust. Lisaks kasulikele piimhappebakteritele (millest osadel võib olla ka probiootiline toime) sisaldavad näiteks hapendatud köögiviljad ka prebiootikume ehk vajalikku toitu sõbralikele bakteritele – võit on kaks ühes!

Hapendatud toidud võivad sisaldada ka probiootilise toimega bakereid, millel on tuvastatud toetav toime külmetushaiguste seljatamisele. Lisaks on hapendatud toidud immuunsusele oluliste vitamiinide ja mineraalainete rikkalikuks allikaks. Näiteks sisaldub huvitava maitsega kimtšis rohkelt A-, C- ja K-vitamiine, aga ka kaltsiumit, rauda, seleeniumi. Boonuseks muudab fermentatsioon toitained paremini omastatavaks.