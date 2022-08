ME SAAME HAKKAMA ⟩ Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled...

Kooliminekuga seoses on asjakohane meelde tuletada, et lapse rahulik meel ja õpirõõm sõltuvad tohutu suurel määral kodusest õhkkonnast. Lihtsamalt öeldes vanemate närvidest. Vanemate ülesanne on igas vanuses lapsele olla omamoodi tuletorn.

Lapse hakkamasaamise laevuke, meeleolud ja elusündmused ei ole igal hetkel parimad, aga laps peab teadma, et kuskil on ka kõige suurema tormi ja öö ajal tuletornis valgus paistmas, et sihti näidata ja seeläbi kindlust anda. Vanemate jaoks tähendab see, et lapse toetamiseks ja innustamiseks peavad nad esmalt iseenda vaimse heaolu mõttes vormis olema.