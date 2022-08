New Yorgis leviv lastehalvatus kandub edasi ka õhuga

Mõned lapsed jätsid pandeemia tõttu vaktsineerimisajad vahele. Teised elavad New Yorgi ülimalt ortodoksse juudi kogukonna väikestes rühmades, sealhulgas Rocklandi maakonnas, kus on otsustatud oma lapsi mitte vaktsineerida. Teised Rocklandi juudi kogukonna liikmed on võtnud omaks jõupingutused teha koostööd rahvatervise ametnikega, et koolitada neid, kes keelduvad oma lapsi vaktsineerimast.

Mõnes New Yorgi linnaosas on vaktsineerimise määr oluliselt madalam kui ülejäänud linnas. Näiteks Williamsburgis vaktsineeritakse ainult 56,3 protsenti lastest. Battery Park Citys on selleks määraks 58 protsenti. Bedford-Stuyvesantis, Ocean Hillis ja Brownsville'is on see 58,4 protsenti. Riigis on laste vaktsineerimise määr peaaegu 93 protsenti.